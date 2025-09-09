Ещё
Подросток
Убивший 15-летнюю школьницу в апарт-отеле Петербурга подросток пришел в сознание
09.09.2025
В Красноярском крае школьницу могут посадить на 3 года за подработку на каникулах
08.09.2025
Станет первым святым нового тысячелетия: папа римский канонизирует подростка, умершего от лейкемии
07.09.2025
Подросток столкнулся с птицей во время езды на велосипеде и чуть не потерял зрение
04.09.2025
«Мама, мне страшно»: пострадавшая от выстрела в лицо из сигнального пистолета девочка может лишиться слуха
03.09.2025
«Прости, пожалуйста!»: 12-летний подросток погиб после столкновения питбайка с авто на перекрестке
27.08.2025
В Дагестане подросток умер, отказавшись платить медикам деньги за госпитализацию
27.08.2025
Пришла в школу готовить танец: девятиклассница умерла на репетиции 1 сентября
27.08.2025
13-летний подросток съел 3 пачки сырой лапши быстрого приготовления и умер
26.08.2025
В Чите девочка-подросток полностью ослепла из-за ношения ночных линз
25.08.2025
«Как быстро дети становятся взрослыми»: сын-подросток Дибровых один улетел из России
22.08.2025
15-летний подросток в Подмосковье умер от освежителя воздуха
18.08.2025
На Урале подросток скончался после драки со сверстником из-за наручных часов
07.08.2025
Полиция задержала подростка, который разгуливал по метро в маске кролика и с ружьем в руках
30.07.2025
Посинел и потерял сознание: 17-летний подросток умер в летнем лагере
30.07.2025
«Мог начать ее разбирать»: криминалист о взрыве гранаты времен ВОВ в Волгограде и смерти подростка
29.07.2025
Подросток изнасиловал, пытал, а потом убил беременную школьницу
28.07.2025
Мог предотвратить трагедию: в деле об ударившем молотком двух девочек подростке появился новый обвиняемый
24.07.2025
Совершил восхождение в одиночку: 14-летнего подростка нашли замерзшим на вулкане Истаксиуатль
22.07.2025
Мальчик погиб на глазах родителей, упав в кишащий крокодилами канал
22.07.2025
