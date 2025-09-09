Подросток

На Урале подросток скончался после драки со сверстником из-за наручных часов
07.08.2025
Полиция задержала подростка, который разгуливал по метро в маске кролика и с ружьем в руках
30.07.2025
Посинел и потерял сознание: 17-летний подросток умер в летнем лагере
30.07.2025
«Мог начать ее разбирать»: криминалист о взрыве гранаты времен ВОВ в Волгограде и смерти подростка
29.07.2025
Подросток изнасиловал, пытал, а потом убил беременную школьницу
28.07.2025
Мог предотвратить трагедию: в деле об ударившем молотком двух девочек подростке появился новый обвиняемый
24.07.2025
Совершил восхождение в одиночку: 14-летнего подростка нашли замерзшим на вулкане Истаксиуатль
22.07.2025
Мальчик погиб на глазах родителей, упав в кишащий крокодилами канал
22.07.2025
