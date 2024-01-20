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Пластика
Новости
20.01.2024, 16:00
Спустя полгода после пластики Виктория Боня решилась на очередное преображение
Новости
07.01.2024, 20:00
«Лимфоузлы впитали гель»: Лера Кудрявцева поделилась своим печальным опытом увеличения груди
Новости
05.12.2023, 12:00
Как экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина относится к пластическим операциям
Новости
04.12.2023, 01:00
«Я балансирую эту вселенную»: Ксения Собчак ответила на вопросы о пластике груди
Новости
18.11.2023, 20:00
Виктория Боня сделала неожиданное заявление о своей пластике лица за 19 млн рублей
Новости
16.11.2023, 12:00
Ни разу не делала пластику: эта советская актриса восхищала красотой даже в 97 лет
Новости
10.11.2023, 13:00
Последний муж Гурченко рассказал правду о переделанной хирургом актрисе: были большие уши
Новости
06.11.2023, 17:00
Виктория Боня объяснила, почему скрывает половину лица после пластики: страшные последствия
Новости
05.11.2023, 21:00
Превратилась в Голлума: жена Станислава Бондаренко стала «жертвой хирурга»
Новости
05.11.2023, 17:00
«Не судите строго»: Виктория Боня бесплатно показала новое лицо
Новости
30.10.2023, 23:30
Вдова Кобзона покрылась морщинами и буграми: фото после неудачной пластики
Новости
27.10.2023, 17:00
Александр Малинин и пластика: к каким процедурам прибегал вечно молодой певец
Новости
27.10.2023, 16:30
Вся перекроенная: Татьяна Терешина пришла на вечеринку после пластической операции
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22.10.2023, 23:00
Увеличивается в разы: почему форма носа меняется со старостью
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