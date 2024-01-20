Пластика

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Спустя полгода после пластики Виктория Боня решилась на очередное преображение
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«Лимфоузлы впитали гель»: Лера Кудрявцева поделилась своим печальным опытом увеличения груди
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Как экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина относится к пластическим операциям
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«Я балансирую эту вселенную»: Ксения Собчак ответила на вопросы о пластике груди
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Виктория Боня сделала неожиданное заявление о своей пластике лица за 19 млн рублей
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Ни разу не делала пластику: эта советская актриса восхищала красотой даже в 97 лет
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Последний муж Гурченко рассказал правду о переделанной хирургом актрисе: были большие уши
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Виктория Боня объяснила, почему скрывает половину лица после пластики: страшные последствия
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Превратилась в Голлума: жена Станислава Бондаренко стала «жертвой хирурга»
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«Не судите строго»: Виктория Боня бесплатно показала новое лицо
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Вдова Кобзона покрылась морщинами и буграми: фото после неудачной пластики
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Александр Малинин и пластика: к каким процедурам прибегал вечно молодой певец
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Вся перекроенная: Татьяна Терешина пришла на вечеринку после пластической операции
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Увеличивается в разы: почему форма носа меняется со старостью
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