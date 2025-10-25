Ещё
Наш шоубиз
Люди такие
Эксклюзивы
Сплетничаем
Войти
Павел воля
«Не надо обращать внимание»:
Утяшева ответила на слухи о разрыве с Волей
25.10.2025
Посетит 11 городов:
Павел Воля заработает на гастролях со стендапом около 100 млн рублей
16.10.2025
«Не одобряю»: Светлана Немоляева раскритиковала пародию на «Служебный роман» с Утяшевой
23.09.2025
Ляйсан Утяшева рассказала, как сыграла Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа»
23.09.2025
Отказывалась идти на свидание: Павел Воля вспомнил, как добивался взаимности от Утяшевой
30.08.2025
«Пришла ко мне и принесла тысячу»: Павел Воля рассказал, каким поступком удивила дочь
03.08.2025
«Халтура с целью заработка денег»: роль Павла Воли в кино раскритиковали
02.08.2025
Тайная дочь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой сделала признание о родителях
28.07.2025
«Занимаемся спасением»: Павел Воля едва не утонул на гастролях
03.07.2025
Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с юбилеем
28.06.2025
Павел Воля ликвидирует один из своих проектов
23.06.2025
«Душа еще красивее твоей внешности»: Ляйсан Утяшева спустя 10 лет перестала скрывать дочь от Павла Воли
05.05.2025
«Испортили вам моральный облик»: Воля посмеялся над Гордоном из-за старого конфликта
21.04.2025
Концерт отменили за несколько часов до начала: на выступлении Павла Воли в Пятигорске планировался теракт
17.04.2025
Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли убыточный бизнес по производству батончиков
09.04.2025
Тина Канделаки назвала Павла Волю уникальным ведущим в его день рождения
14.03.2025
«Ляйсан прибьет»: Павел Воля дал совет Даве и беременной Краймбрери и нарвался на критику
04.03.2025
Ляйсан Утяшева призналась в любви к бутербродам и раскрыла секрет диеты
06.02.2025
«Один в один»: Павел Воля снялся лысым и заявил о готовности слетать за «Оскаром» вместо Юры Борисова
24.01.2025
«Ты многое испытала»: Павел Воля поддержал оскандалившуюся Сысоеву в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
19.01.2025
Первая
1
Последняя