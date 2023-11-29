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Отдых
Новости
29.11.2023, 13:00
Стало известно, как сын Пугачевой отрывается во время отдыха на Кипре
Новости
09.11.2023, 20:30
Туристка из России рассказала о популярном виде мошенничества в Египте
Новости
08.11.2023, 13:00
Сколько Александр Петров тратит за ночь с 22-летней женой на Мальдивах
Новости
06.11.2023, 21:00
Не Египет: россияне массово скупают туры на новогодние каникулы в неожиданном направлении
Новости
06.11.2023, 19:00
Певица Елена Ваенга уехала из России вместе с семьей
Новости
03.11.2023, 16:30
Жена бросила больного Игоря Николаева: объявила об отъезде
Новости
24.10.2023, 18:00
Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать на новогодних каникулах
Новости
22.10.2023, 13:00
Прибавят к отпуску: некурящим россиянам могут дать дополнительные выходные
Новости
16.10.2023, 14:30
«Прелесть какая!»: Филипп Киркоров уехал из России, бросив дома детей
Новости
12.10.2023, 08:00
Все тело поражено: отдыхающая на острове Ксения Бородина попала в серьезные неприятности