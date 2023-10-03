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Оказался рак: женщине дважды удаляли опухоль на плече, которая выросла до гигантского пузыря
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Врачи рассказали о результатах новой операции на сердце Игоря Николаева
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Что стало с главной звездой группы «Мираж» после уменьшения желудка
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