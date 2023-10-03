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Операция
Новости
03.10.2023, 20:00
Мужчина несколько лет не ходил к стоматологу и заработал проблемы с сердцем
Новости
03.10.2023, 18:00
Пятилетняя девочка две недели ходила с бумажкой в носу и могла умереть: спасли врачи
Новости
28.09.2023, 18:00
Оказался рак: женщине дважды удаляли опухоль на плече, которая выросла до гигантского пузыря
Новости
19.09.2023, 12:00
Врачи рассказали о результатах новой операции на сердце Игоря Николаева
Новости
01.09.2023, 19:00
Что стало с главной звездой группы «Мираж» после уменьшения желудка
Новости
17.08.2023, 15:00
Молодой мужчина чудом остался жив после попытки покосить траву
Новости
12.08.2023, 00:00
Хотел скоротать вечер: мужчина засунул бутылку газировки в анус и не смог ее достать
Новости
03.08.2023, 15:00
24-летней модели ампутировали обе ноги из-за тампона
Новости
27.07.2023, 18:00
Валерия обо всем знала: стало известно о тайной связи Пригожина с молодой певицей