Ольга Шукшина
«Лидия Николаевна в доме престарелых!»:
дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о состоянии актрисы
18.10.2025
«У меня 10 лет нет личной жизни»:
дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной обвинила мать в проблемах с мужчинами
22.09.2025
Младшая дочь Василия Шукшина отказалась от борьбы за права на наследие отца
20.09.2025
Страдающая деменцией Лидия Федосеева-Шукшина сообщила о подготовке к своим похоронам
18.09.2025
«Кто чем наполнен, тот то и выплескивает»: Мария Шукшина впервые высказалась о семейном конфликте
06.05.2025
Ольга Шукшина допустила вероятность сговора сестры с Бари Алибасовым
25.03.2025
Сын Бари Алибасова признался, что семья Лидии Федосеевой-Шукшиной ему неприятна
25.03.2025
«Пришла посмотреть на овцу»: между родственниками Федосеевой-Шукшиной едва не началась драка у суда
10.01.2025
«Это настоящая трагедия»: семья Шукшина впервые заговорила о смерти Фрейи Зильбер
24.12.2024
«За все надо платить»: Ольга Шукшина заявила, что сестра Мария отстранилась от семьи и не помогает матери
05.09.2024
«Несу тяжелый крест одна»: Ольга Шукшина обвинила сестру Марию в равнодушии к перенесшей инсульт матери
09.06.2024
«Мира в семье не будет никогда»: сестры Шукшины готовятся встретиться в суде из-за рукописей отца
15.04.2024
«Заявили о примирении»: адвокат Шукшиной рассказала о возможном исходе дела о произведениях писателя
04.03.2024
«Провокация»: дочь Лидии Федоссевой-Шукшиной раскрыла правду о ее переезде
04.12.2023
«Вредит себе»: Ольга Шукшина недовольна ставшей качком племянницей
19.10.2023
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной оправдалась за отправку матери в дом престарелых
21.01.2022
