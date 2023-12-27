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Дрожала от холода: Кейт Миддлтон в осенних сапогах заставила дочь выйти на улицу в летних туфлях
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62-летняя Арина Шарапова появилась на людях в прозрачной блузке: строила глазки
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Бабушкина эстетика: Лисовец объяснил, как носить меховые шапки и быть в тренде
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Затмила всех: сколько стоит сапфировое платье Кейт Миддлтон, в котором она появилась в Лондоне
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Россиянам рассказали, одежду каких цветов носить в снегопад
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Снимите это немедленно: какую обувь опасно носить зимой
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«Не стоит лицемерить»: Люсе Чеботиной пришлось отбиваться от зоозащитников
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«У Филиппа больше, конечно»: Митя Фомин рассказал о размерах Киркорова
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Названа обязательная для мужского гардероба вещь
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Названы самые модные платья 2024 года
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Ярче, чем новогодняя елка: стилист дал совет, как затмить всех своим нарядом в Новый год
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Хит сезона: российский стилист назвал самую трендовую юбку осени
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Почему Прохор Шаляпин больше не может позволить себе люксовые вещи из ЦУМа
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