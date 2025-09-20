Ещё
«Она ждала сочувствия. Вместо этого ее разнесли в пух и прах»:
Кейт Миддлтон пострадала из-за критики образа
20.09.2025
Лариса Гузеева после волны критики вновь перекрасилась в брюнетку
30.08.2025
«Очень интересный типаж внешности»: стилист «Модного приговора» и имидж-эксперт оценили образы певицы JALAGONIA
29.08.2025
«Какая идея у Киркорова?»: стилист раскритиковала образ короля поп-эстрады за 700 тысяч рублей
05.08.2025
Сергей Лазарев сменил образ так, что его не узнал сын
03.08.2025
Замужняя Мария Погребняк интригует фото в свадебном платье: «Я снова невеста!»
27.07.2025
Не отличишь: Агата Муцениеце вернулась в образ своей героини из «Закрытой школы»
15.07.2025
Подогревает слухи о третьей беременности: Агата Муцениеце появилась на публике в объемном пиджаке
02.06.2025
Певица Юлия Савичева устроила рок-концерт в метро и рассказала о смене образа
26.05.2025
Лолита выступила в прозрачном комбинезоне после отмены из-за «голой» вечеринки
19.05.2025
Ксения Собчак появилась на Каннском кинофестивале в наряде за 862 тысячи рублей
16.05.2025
Артист Юрий Колокольников привел жену в пижаме на премьеру фильма
23.04.2025
«Вызывает интерес у поклонниц со времен „Бригады“»: продюсер объяснил комический образ Дмитрия Дюжева
02.04.2025
47-летняя актриса Екатерина Климова восхитила публику кадрами в весеннем образе
18.03.2025
Татьяна Брухунова показала образ за 800 тысяч рублей и нарвалась на критику
17.03.2025
«В образе кентавра мне нет равных!»: Ксения Собчак вышла на подиум в странном наряде
14.03.2025
«Это ни разу не эстетика»: жену Диброва застыдили за вызывающий образ
10.03.2025
Румер Уиллис повторила образ матери Деми Мур в золотом купальнике из фильма
07.03.2025
«Образ старит»: Ксению Собчак сравнили с пенсионеркой из-за юбки
04.03.2025
Оскандалившаяся Меган Маркл «украла» культовый образ принцессы Дианы
24.02.2025
