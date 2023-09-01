Новости звезд

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01.09.2023, 18:00
Девочка в розовом платье: Наташа Королева показала внебрачную дочь
Новости
01.09.2023, 17:00
Тяжелобольную Тарасову в инвалидной коляске заметили в кругу семьи: что случилось
Новости
01.09.2023, 12:00
Довела до слез даже мужчин: как выглядит Диана Гурцкая после смерти супруга
Новости
01.09.2023, 09:00
Об этом знали Загитова и Медведева: о какой опасности предупреждает побег юной фигуристки
Новости
31.08.2023, 19:00
Названа причина ссоры Земфиры* и Литвиновой: замешана квартира за 60 млн
Новости
31.08.2023, 18:00
81-летний Лев Лещенко не сдержал эмоций, говоря о своей пенсии
Новости
31.08.2023, 14:00
Татьяна Буланова начала петь в подаренном мужем ресторане для привлечения гостей
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31.08.2023, 13:00
Может лишиться заработка: у певицы Славы пропал голос
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31.08.2023, 07:00
Проболталась: 54-летняя Буланова не сдержала эмоций, говоря о молодом муже
Новости
30.08.2023, 22:00
Продолжала курить даже с округлившимся животом: Марину Александрову втянули в скандал
Новости
30.08.2023, 19:00
Бикини слишком мало: Анна Седокова выложила пикантный снимок
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30.08.2023, 14:00
Перестаралась: 67-летнюю Долину осудили из-за отретушированного фото
Новости
30.08.2023, 12:00
«Нашла собутыльника»: певица Слава представила поклонникам своего избранника
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30.08.2023, 06:00
Екатерину Андрееву заметили на яхте с двумя мужчинами
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