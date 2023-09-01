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Новости шоу-бизнеса
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01.09.2023, 18:00
Девочка в розовом платье: Наташа Королева показала внебрачную дочь
Новости
01.09.2023, 12:00
Довела до слез даже мужчин: как выглядит Диана Гурцкая после смерти супруга
Новости
31.08.2023, 23:00
В долгах как в шелках: у Аллы Пугачевой появились новые проблемы в РФ
Новости
31.08.2023, 19:00
Названа причина ссоры Земфиры* и Литвиновой: замешана квартира за 60 млн
Новости
31.08.2023, 18:00
81-летний Лев Лещенко не сдержал эмоций, говоря о своей пенсии
Новости
31.08.2023, 14:00
Татьяна Буланова начала петь в подаренном мужем ресторане для привлечения гостей
Новости
31.08.2023, 07:00
Проболталась: 54-летняя Буланова не сдержала эмоций, говоря о молодом муже
Новости
31.08.2023, 03:00
Американская певица выразила свое неуважение Кейт Миддлтон: герцогиня не была готова к такому удару
Новости
30.08.2023, 14:00
Перестаралась: 67-летнюю Долину осудили из-за отретушированного фото
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30.08.2023, 08:00
Кудрявцева в очередной раз подставила известную актрису: в гости к ней больше ни ногой
Новости
30.08.2023, 04:00
Конфликт едва не дошел до драки: в семье Юлии Меньшовой случился разлад
Новости
29.08.2023, 03:00
«Спали не вместе»: раскрыты интимные подробности брака Пугачевой и Киркорова
Новости
28.08.2023, 13:00
68-летняя Ирина Хакамада заговорила о новом браке с молодым избранником
Новости
28.08.2023, 10:00
Беременность или болезнь: опухшая Ольга Бузова напугала своим состоянием
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