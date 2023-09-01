Новости шоу-бизнеса

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Девочка в розовом платье: Наташа Королева показала внебрачную дочь
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В долгах как в шелках: у Аллы Пугачевой появились новые проблемы в РФ
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81-летний Лев Лещенко не сдержал эмоций, говоря о своей пенсии
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Американская певица выразила свое неуважение Кейт Миддлтон: герцогиня не была готова к такому удару
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