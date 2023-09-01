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Новости
01.09.2023, 09:00
Об этом знали Загитова и Медведева: о какой опасности предупреждает побег юной фигуристки
Новости
01.09.2023, 02:00
Здоровье под угрозой: названа самая вредная каша
Новости
29.08.2023, 21:00
С таким диагнозом долго не живут: умер 60-летний Петр Поспелов
Новости
29.08.2023, 13:00
Забудьте о том, что знали раньше: как правильно выбрать дыню
Новости
28.08.2023, 19:00
Причина смерти держится в секрете: умерла балерина Светлана Адырхаева
Новости
25.08.2023, 03:00
Вы делаете это каждый день: 4 привычки, которые могут погубить почки
Новости
24.08.2023, 07:00
«Жанна смотрит с неба и гордится»: сын Фриске растрогал публику своим поступком
Новости
23.08.2023, 05:00
Пучеглазие и отеки: что еще указывает на заболевание щитовидной железы
Новости
21.08.2023, 20:00
Смертельная вспышка: три человека умерли, употребив молочные коктейли
Новости
19.08.2023, 15:00
Бывает у актеров и учителей: чем опасен синдром утенка
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18.08.2023, 19:00
Причина смерти держится в секрете: умерла Рената Скотто, покорившая Большой театр
Новости
17.08.2023, 03:00
К такому их жизнь не готовила: пассажиры самолета провели 6 часов без туалета
Новости
14.08.2023, 18:00
Поможет при лечении язв и рака: как получить от арбуза все его полезные свойства
Новости
12.08.2023, 02:00
Яд вызывает эрекцию и одышку: супермаркет закрыли из-за опасного паука в бананах
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