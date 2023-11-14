Недвижимость

Новости
Дима Билан показал свою обшарпанную квартиру за 90 миллионов рублей
Новости
Сколько квартир у певца Леонида Агутина за рубежом
Новости
Квартира за миллиард: стало известно, как выглядит новый дом Пугачевой на Кипре
Новости
Стало известно, что Алла Пугачева решила сделать со своей единственной квартирой в Москве
Новости
Алла Пугачева вместе с детьми уехала из Израиля: где будет жить певица
Новости
Выбежали все охранники: замок Пугачевой и Галкина* протаранил автомобиль
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.