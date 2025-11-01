Ещё
Наталья Подольская
«Намного круче»:
почему Владимир Пресняков женился во второй раз на Подольской
01.11.2025
«Тоже могла рассказывать секреты Натальи»:
Тодоренко обиделась на Подольскую из-за намеков на развод с Топаловым
24.10.2025
«Уже присвоили»: Подольская отметила день рождения сына и рассказала о его подружке
23.10.2025
«Конечно, от этого устаешь»: в шоу-бизнесе намекнули на развод недавно родившей Тодоренко и Топалова
20.10.2025
«Он же мог меня наказать дома»: Подольская поссорилась с Пресняковым на шоу «Голос. Дети»
17.10.2025
«Мы все делаем одинаково»: Владимир Пресняков рассказал, как сохранить гармонию при совместной работе с супругой
09.10.2025
«Непонятно, где он берет это все»: Владимир Пресняков рассказал о младшем сыне от Подольской
08.10.2025
«Это ведь так клево»: Пресняков рассказал, как радует Подольскую каждый день
07.10.2025
«Мы в шоке, дискредитировали нашу семью»: жена Владимира Преснякова Наталья Подольская обвинила НТВ в клевете
04.10.2025
Наталья Подольская загорает на пляже в браслетах за сотни тысяч рублей
27.09.2025
«Рядом может оказаться кто-то помоложе»: чем рискует Владимир Пресняков, не посещая вечеринки вместе с супругой
19.09.2025
«Мы не общаемся»: Наталья Подольская ответила, как относится к Кристине Орбакайте
11.09.2025
«Пригласил меня на танец»: Наталья Подольская рассказала о просьбе Александра Лукашенко
09.09.2025
«Диабет второго типа подарила мне моя Натуся Подольская»: Регина Тодоренко сделала неожиданное признание
31.08.2025
«Многие боятся худеть после 40»: раскрыт секрет моложавой внешности Натальи Подольской
19.08.2025
Специально сконструировали двойное кресло: Подольская вошла в жюри шоу «Голос. Дети» вместе с Пресняковым
12.08.2025
«Нянь»: Никита Пресняков улетел из США ради встречи с семьей отца в Испании
03.08.2025
«Ездит «бонусом» по корпоративам»: продюсер раскрыл, что происходит с карьерой Натальи Подольской
30.07.2025
«Не про любовь и уважение»: Наталья Подольская высказалась об отношениях с Владимиром Пресняковым
28.07.2025
«Это перебор»: похудевшую Наталью Подольскую заподозрили в применении «Оземпика»
26.07.2025
