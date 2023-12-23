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Нападение
Новости
23.12.2023, 12:00
«Разорвала рубашку и попыталась задушить»: звезда «Взвода» Чарли Шин сообщил о нападении соседки
Новости
30.10.2023, 18:00
Женщина чуть не отправила на тот свет невесту своего бывшего мужа: все произошло на свадьбе
Новости
28.10.2023, 06:00
Непростой фигурант: Авраам Руссо отреагировал на арест нового обвиняемого в его похищении
Новости
22.09.2023, 02:00
Карточный долг: школьника пытали в заброшенном доме из-за отчима-игромана
Новости
16.09.2023, 23:00
Собака укусила четырехлетнего ребенка за половой орган и раздробила бедренную кость
Новости
12.09.2023, 17:00
Россиянина массово избили родственники за побег из больницы и вернули его обратно
Новости
11.09.2023, 14:00
Толпа подростков напала на трамвай с пассажирами
Новости
09.08.2023, 13:00
Неизвестный мужчина выстрелил в голову четырехлетней девочке и скрылся
Новости
04.08.2023, 18:00
12-летнюю девочку госпитализировали с ожогом глаза после избиения подругами
Новости
04.08.2023, 14:00
Бросили в фонтан и угрожали расправой: мужчины напали на девушку из-за цвета волос