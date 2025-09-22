Мошенник

Актер из сериала «Папины дочки» стал жертвой мошенника и лишился единственного жилья
07.08.2025
SHAMAN сообщил о мошенниках, собирающих от его имени деньги на съемки клипа
30.07.2025
«Минус 50 тысяч»: сестру Ольги Бузовой Анну развели мошенники
28.07.2025
Лично встречался с курьерами: тренер московского «Локомотива» Заур Хапов отдал мошенникам 11,7 млн рублей
14.07.2025
Мошенник из США 5 лет летал бесплатно, притворяясь бортпроводником
11.06.2025
«Решили, что я корыстный»: родственники Федора Шаляпина запретили певцу Прохору приезжать к ним
03.06.2025
Россиянин наживается на крушении поезда под Брянском, рассказывая о смерти мамы
02.06.2025
Найден мертвым бывший профессор МГУ, который отдал мошенникам более 50 млн
27.05.2025
