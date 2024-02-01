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Мода
Новости
01.02.2024, 07:00
Стилист назвала вещи, которые удешевляют внешний вид женщин
Новости
20.12.2023, 17:00
Названы самые модные модели шуб: что выбирают голливудские звезды
Новости
01.12.2023, 02:00
Сапоги-копыта и «голые» балетки: составлен список самой модной обуви в мире
Новости
28.11.2023, 21:00
Серый джемпер стал хитом сезона: как правильно его носить
Новости
27.11.2023, 21:00
Названы самые главные модные тренды зимы
Новости
21.11.2023, 00:00
Тренд 2024 года: назван маникюр, который делают богатые девушки
Новости
16.11.2023, 04:00
Нежный и сияющий: назван самый актуальный сейчас маникюр
Новости
13.11.2023, 23:00
Кейт Миддлтон не расстается с этой вещью из своего гардероба уже почти 20 лет: икона стиля
Новости
12.11.2023, 16:00
Мода на комфорт: главные тренды осени-зимы 2023 от Сергея Зверева
Новости
10.11.2023, 14:00
Ксения Собчак назвала самый модный фасон пуховиков на зиму
Новости
08.11.2023, 18:30
Время блистать: в чем встречать год Зеленого Деревянного Дракона
Новости
04.11.2023, 04:00
В каких цветах встречать Новый год: совет астрологов
Новости
03.11.2023, 22:30
Марина Юдашкина надела ослепительно белый наряд после месяцев скорби по мужу
Новости
03.11.2023, 04:00
Стилист назвала самую модную обувь зимы
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