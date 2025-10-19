Ещё
Наш шоубиз
Люди такие
Эксклюзивы
Сплетничаем
Войти
Михаил Ширвиндт
«Не особо его ждут на родине»:
Ширвиндт уехал к Вайкуле после объявления о разводе с женой
«Ее выдавили»:
Михаил Ширвиндт объяснил эмиграцию Аллы Пугачевой действиями «запретителей»
«Попользовалась и ушла»: почему Михаил Ширвиндт расстался с молодой женой
«Любовь заканчивается во всех парах. Наша — не исключение»: Михаил Ширвиндт расстался с третьей женой
«Находимся в райском месте»: Михаил Ширвиндт переживает за Израиль, будучи в Испании
Михаил Ширвиндт обвинил Валерию в желании «сбацать» что-нибудь патриотическое
Михаил Ширвиндт презентовал книгу, стоимость которой доходит до полутора тысяч
Внук Александра Ширвиндта обратился в суд после оглашения завещания актера
Михаил Ширвиндт пожаловался, что его надежды на хорошую жизнь неожиданно рухнули
«Имейте совесть»: Михаил Ширвиндт улетел из России с молодой женой
Молодая жена Михаила Ширвиндта пригрозила хейтерам «ведьминскими способностями»
«Дадут фору молодежи»: чем Михаил Ширвиндт привлек молодую жену
«Начала распухать и синеть»: молодая жена Ширвиндта пострадала из-за ядовитой рыбы
«Все идут в бан»: молодая жена 65-летнего Ширвиндта ответила на критику брака с телеведущим
«Ну и как сейчас. Вы рады?»: 65-летнего Михаила Ширвиндта раскритиковали за брак с 33-летней журналисткой
«Больно видеть»: жена Ширвиндта пожаловалась на поведение близких
«Уезжать подальше от семьи полезно»: невестка Александра Ширвиндта покинула Россию
«Совсем окаменела»: невестка Александра Ширвиндта рассказала о первой встрече с ним
Прощание с Александром Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры 18 марта
Сын Михаила Ширвиндта попал в больницу после того, как проглотил монету
Первая
1
Последняя