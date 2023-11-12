Мать

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У этой категории женщин чаще всего рождаются гении: все дело в группе крови
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Девушка стала мамой, будучи в коме, и не признала ребенка
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Оставила прощальное сообщение: шестиклассница сбежала из дома, чтобы выйти замуж
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Россиянок могут лишить материнского капитала
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Вечные скандалы, крики, слезы: Регина Тодоренко рассказала о серьезных проблемах в семье
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Женщина бросила своего новорожденного ребенка без одежды в кустах
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Стали известны странные детали смерти матери певицы Анастасии в психбольнице
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Беременная женщина пострадала от сорвавшейся ветки прямо на гендер-пати
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Пошла на это ради дочерей: что известно о прошлом матери Наташи Королевой
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