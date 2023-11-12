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Мать
Новости
12.11.2023, 10:00
У этой категории женщин чаще всего рождаются гении: все дело в группе крови
Новости
11.11.2023, 15:00
Девушка стала мамой, будучи в коме, и не признала ребенка
Новости
04.11.2023, 23:00
Оставила прощальное сообщение: шестиклассница сбежала из дома, чтобы выйти замуж
Новости
26.10.2023, 15:30
Россиянок могут лишить материнского капитала
Новости
10.10.2023, 08:00
Вечные скандалы, крики, слезы: Регина Тодоренко рассказала о серьезных проблемах в семье
Новости
06.10.2023, 20:00
Четырехлетняя девочка засунула руку в работающую мясорубку и лишилась кисти
Новости
01.10.2023, 17:00
Женщина бросила своего новорожденного ребенка без одежды в кустах
Новости
25.09.2023, 17:00
Стали известны странные детали смерти матери певицы Анастасии в психбольнице
Новости
18.09.2023, 18:00
Несчастье дочери сильно подкосило жену Хазанова
Новости
17.09.2023, 18:00
Пожилой мужчина попытался похитить ребенка прямо в торговом центре
Новости
11.09.2023, 17:00
Беременная женщина пострадала от сорвавшейся ветки прямо на гендер-пати
Новости
11.09.2023, 12:00
Пошла на это ради дочерей: что известно о прошлом матери Наташи Королевой