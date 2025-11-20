Ещё
Наш шоубиз
Люди такие
Эксклюзивы
Сплетничаем
Войти
Лиза Арзамасова
«Сходили с мужем в кино»:
актриса Лиза Арзамасова вышла в свет с Ильей Авербухом
20.11.2025
«Нужно прилагать усилия, чтобы тебя увидели»:
почему актрис из «Папиных дочек» не снимают в кино
26.09.2025
Представились цветочным магазином: Арзамасова в слезах сообщила о звонке обматеривших ее мошенников
29.08.2025
«Такие же юные, а уже сами — мамы»: как изменились звезды сериала «Папины дочки»
18.08.2025
«Хочется, чтобы не было такой большой разницы в возрасте»: Илья Авербух высказался о браке с Лизой Арзамасовой
04.08.2025
«Некомфортно врезать»: Илья Авербух раскрыл свой подход в воспитании детей
04.08.2025
«В положении»: Лиза Арзамасова заинтриговала поклонников на съемках «Папиных дочек»
29.07.2025
Породнились с известным фигуристом: Арзамасова и Авербух раскрыли имя крестного отца дочери
23.07.2025
Илья Авербух и Лиза Арзамасова улетели из России после скандала из-за интервью Собчак
16.07.2025
Актриса Лиза Арзамасова поделилась снимком в юбке с разрезом
14.07.2025
«Она могла бы посетить Марс»: Лиза Арзамасова расплакалась, заговорив о судьбе Галины Сергеевны
28.06.2025
«Это восторг!»: Елизавета Арзамасова обомлела от внешнего вида Юлии Ковальчук
25.06.2025
Актриса Елизавета Арзамасова сняла детей от Авербуха в домашней обстановке
05.06.2025
Джигурду высмеяли за фразу «не ищите мозг» в поддержку Авербуха и Арзамасовой
16.05.2025
Продюсер раскрыл, как интервью Авербуха отразится на карьере Арзамасовой
16.05.2025
«Пусть лают, как моськи на слонов»: жена Джигурды вступилась за Авербуха после интервью с Собчак
16.05.2025
Лиза Арзамасова неожиданно отреагировала на скандал с участием мужа Авербуха
15.05.2025
«Сказал безответственную глупость»: Авербух оправдался за свои слова про «все было» у 15-летней Арзамасовой
15.05.2025
«Никаких отношений у Лизы не было»: Мария Кожевникова рассказала о знакомстве Авербуха и Арзамасовой
14.05.2025
Илья Авербух отреагировал на скандал после его высказывания о знакомстве с Лизой Арзамасовой
13.05.2025
Первая
1
Последняя