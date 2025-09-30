Леонид Якубович

«Ему давно пора в крутое кино»: Германика рассказала, что Якубович легко согласился на съемки в боди-хорроре
«Это даже интересно»: чего ждать от 79-летнего Якубовича в боди-хорроре Валерии Гай Германики
79-летний Якубович сыграет в российской «Субстанции» от Валерии Гай Германики
«Да Богу молиться надо!»: Лариса Гузеева возмутилась заявлением Леонида Якубовича, уставшего от «Поля чудес»
Леонид Якубович раскрыл, что в его райдере нет алкоголя и есть визит в аэроклуб
«Орал так, что звукооператор чуть не оглох»: Леонид Якубович признался, что хотел уйти из шоу «Поле чудес»
Якубович призвал ослабить контроль в аэропортах и дать пилотам массажные кресла
79-летний Леонид Якубович признался, что у него за год улучшились зрение и слух
Первая
1
Последняя