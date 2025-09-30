Ещё
Леонид Якубович
«Просто не знаю, что делать»:
Леонид Якубович вышел на связь после новостей о проблемах со здоровьем
«Жена рыдает, дети в истерике»:
Якубович прокомментировал информацию о серьезном заболевании
Потратили 1,5 млн: Леонид Якубович отметил 80-летие в Турции с женой и дочерью
27-летняя дочь Леонида Якубовича Варвара снялась в шортах на пляже в Турции
«Лег — значит умер»: Леонид Якубович раскрыл свой секрет долголетия в 80-летний юбилей
«Легкой смерти надо бы просить»: Леонид Якубович отказался отмечать юбилей
«Я аж обалдел»: дочь телеведущего Леонида Якубовича поразила резкой сменой образа
Бильярдная компания Леонида Якубовича проиграла дело в суде на 219 тысяч рублей
Дочь Леонида Якубовича показала необычный подарок отцу на 80-летие
Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре 2,6 млн рублей
Дочь Якубовича оказалась не в курсе съемок отца в фильме Германики
Аромасвечи, браслеты, кулоны: дочь Леонида Якубовича подалась в торговлю
«Ему давно пора в крутое кино»: Германика рассказала, что Якубович легко согласился на съемки в боди-хорроре
«Это даже интересно»: чего ждать от 79-летнего Якубовича в боди-хорроре Валерии Гай Германики
79-летний Якубович сыграет в российской «Субстанции» от Валерии Гай Германики
«Да Богу молиться надо!»: Лариса Гузеева возмутилась заявлением Леонида Якубовича, уставшего от «Поля чудес»
Леонид Якубович раскрыл, что в его райдере нет алкоголя и есть визит в аэроклуб
«Орал так, что звукооператор чуть не оглох»: Леонид Якубович признался, что хотел уйти из шоу «Поле чудес»
Якубович призвал ослабить контроль в аэропортах и дать пилотам массажные кресла
79-летний Леонид Якубович признался, что у него за год улучшились зрение и слух
