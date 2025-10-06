Ещё
«Деградация. Культура превратилась в сборище фриков»:
Вика Цыганова раскритиковала Неделю моды в Париже
06.10.2025
«Она ничем не запомнится! Скучная, без вокала и нормальных хитов»:
Юрий Лоза публично высмеял Клаву Коку
06.10.2025
«Ее можно отправить в образе курицы»: Сергей Соседов высказался о протеже Киркорова Марго на «Интервидении»
06.10.2025
«Как можно так относиться к нашей культуре?»: Сергей Безруков заявил, что на Западе «уничтожают» все русское
05.10.2025
«Нижайший уровень, пели чудовищно»: Отар Кушанашвили раскритиковал «Интервидение»
04.10.2025
«Не конкурс вокалистов, а сомнительная тусовка»: Вика Цыганова «разнесла» «Интервидение»
23.09.2025
«Я до сих пор не понимаю, что они оценивали»: Юрий Лоза не согласился с итогами «Интервидения»
21.09.2025
«Порадовало, что не было пернатых королей и всяческих Лолит»: Яна Поплавская высказалась об «Интервидении»
21.09.2025
Художник-постановщик фильмов про Гарри Поттера Стюарт Крэйг умер в 83 года
09.09.2025
Провал великого мастера: какие фильмы Леонида Гайдая раскритиковали советские зрители
09.09.2025
Тексты писала нейросеть? Лоза высмеял участников фестиваля «Новая волна»
27.08.2025
«Абсолютная дискредитация российской культуры»: Виталий Бородин призвал проверить Филиппа Киркорова
24.08.2025
«В одном котле»: Яна Поплавская отправила в ад умерших Евдокимова, Бутусова и Туминаса
23.08.2025
Грузинский музыкант Мамука Чарквиани умер в возрасте 69 лет
21.08.2025
На 78-м году жизни умерла режиссер Элла Давлетшина, снявшая «Каникулы в России»
20.08.2025
«У нас продвигаются не патриоты, а звездная пыль»: Яна Поплавская раскритиковала российскую культуру
17.08.2025
«Это нормальная практика»: что станет с оставшейся в России коллекцией антиквариата Аллы Пугачевой
15.08.2025
«В Москве выступают „патриоты“, поливавшие Родину грязью»: Вика Цыганова раскритиковала культуру в России
09.08.2025
«Заложены зло, насилие, деньги»: Стас Садальский раскритиковал российское кино и сравнил его с советским
02.08.2025
Азербайджан снес памятник Айвазовскому в день рождения художника
31.07.2025
