Культура

«В одном котле»: Яна Поплавская отправила в ад умерших Евдокимова, Бутусова и Туминаса
23.08.2025
Грузинский музыкант Мамука Чарквиани умер в возрасте 69 лет
21.08.2025
На 78-м году жизни умерла режиссер Элла Давлетшина, снявшая «Каникулы в России»
20.08.2025
«У нас продвигаются не патриоты, а звездная пыль»: Яна Поплавская раскритиковала российскую культуру
17.08.2025
«Это нормальная практика»: что станет с оставшейся в России коллекцией антиквариата Аллы Пугачевой
15.08.2025
«В Москве выступают „патриоты“, поливавшие Родину грязью»: Вика Цыганова раскритиковала культуру в России
09.08.2025
«Заложены зло, насилие, деньги»: Стас Садальский раскритиковал российское кино и сравнил его с советским
02.08.2025
Азербайджан снес памятник Айвазовскому в день рождения художника
31.07.2025
