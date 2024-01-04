Ксения Собчак

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«Скулы породистые, взгляд яростный»: Собчак призналась, что без ума от актера из «Слова пацана»
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«Как корова на льду»: едва стоявшую на ногах Ксению Собчак заподозрили в злоупотреблении алкоголем
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«Я балансирую эту вселенную»: Ксения Собчак ответила на вопросы о пластике груди
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Поклонники вновь увидели у Ксении Собчак округлившийся живот
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«Дом большой»: Собчак неожиданно отреагировала на измены Богомолова с тремя женщинами
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Ксения Собчак привлекла к себе внимание нарядом за 1,5 миллиона рублей
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«Не нравился как мужчина»: Собчак рассказала об отношениях с Тимати и объяснила, почему они не общаются
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Вызывает искренний женский трепет: Собчак впервые прокомментировала драку Богомолова и Виторгана
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«Какие-то телки на нем танцуют»: Собчак заговорила о проблемах в личной жизни
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Живот выпирает: Ксению Собчак поздравляют с беременностью
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«Много усилий приложила»: как Собчак подставила Волочкову и испортила ее жизнь
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Собчак назвала лицо Бородиной маской для Хэллоуина и получила жесткий ответ
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Каре и черный цвет: Собчак показала себя в новом образе и произвела фурор
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Выглядит дорого: Ксения Собчак показала самый модный образ осени
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