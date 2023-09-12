Кристина Орбакайте

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«Стараюсь это контролировать»: Орбакайте раскрыла, какую странность приобрела ее дочь в США
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Не собирается возвращаться: Кристина Орбакайте раскрыла свое местоположение и подверглась критике
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«Пьяная»: Орбакайте на огромных каблуках чуть не упала со сцены
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18-летняя девушка из приличной семьи: бывший муж Кристины Орбакайте женился в 51 год
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Во всем виноваты деньги: Кристина Орбакайте оказалась на грани развода
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«Как у матери»: Кристина Орбакайте выставила напоказ располневшие ноги
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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