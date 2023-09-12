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Кристина Орбакайте
Новости
12.09.2023, 02:00
«Стараюсь это контролировать»: Орбакайте раскрыла, какую странность приобрела ее дочь в США
Новости
11.09.2023, 20:00
Не собирается возвращаться: Кристина Орбакайте раскрыла свое местоположение и подверглась критике
Новости
07.09.2023, 05:00
«Пьяная»: Орбакайте на огромных каблуках чуть не упала со сцены
Новости
04.09.2023, 22:00
18-летняя девушка из приличной семьи: бывший муж Кристины Орбакайте женился в 51 год
Новости
22.08.2023, 19:00
Во всем виноваты деньги: Кристина Орбакайте оказалась на грани развода
Новости
19.08.2023, 19:00
«Как у матери»: Кристина Орбакайте выставила напоказ располневшие ноги
Новости
14.08.2023, 00:00
Ест одни гормоны: внешность повзрослевшей дочки Орбакайте вызвала вопросы у публики
Новости
10.08.2023, 16:00
За что Пугачева обиделась на Ротару и навсегда внесла певицу в «черный список»
Новости
01.08.2023, 03:00
В Россию за 5 миллионов: опубликован секретный райдер Кристины Орбакайте