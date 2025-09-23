Кража

Не крал самокат и живет в благополучной семье: толпа подростков обвинила мальчика в воровстве и избила на камеру
Актера Максима Архипова из «Морских дьяволов» поймали на угоне автомобиля
Елена Воробей лишилась своих аккаунтов в соцсетях и потеряла миллион на рекламе
Няня из Эфиопии сбежала от московской семьи, украв у них 10 000 долларов и свой паспорт
Актрису Татьяну Васильеву обокрали во время отдыха в Абхазии
«Бывший муж плакал перед судьей»: звезда «Склифосовского» Евгения Лютая заявила, что у нее украли ребенка
826 пачек сигарет, 20 трусов и 160 носков: подростки поживились в хранилище вещдоков по уголовным делам
Украли дорогие часы, вазы под цветы: могилу Жанны Фриске разграбили в годовщину ее смерти
