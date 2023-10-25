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Врач назвала главную причину появления «межбровки» и «гусиных лапок»
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Хирурги помочь не смогут: Таисия Повалий стала жертвой косметолога
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В салонах красоты предлагают изменить линию судьбы на ладони: почему процедура популярна
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Упражнения не помогут: врач назвал главную причину выпирающего живота
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Самый модный маникюр осени: как сделать эффект «потрескавшихся» ногтей
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Выглядеть на 20 лет моложе: почему россиянкам не подходят секреты красоты азиаток
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