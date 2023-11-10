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Новости
10.11.2023, 14:30
Не каждый олигарх согласится: сколько Ирина Аллегрова требует всего за одно выступление
Новости
07.11.2023, 23:00
Почему Валерий Леонтьев исчез со сцены и перестал гастролировать: молчит не просто так
Новости
29.10.2023, 08:00
«Склероз мешает»: Евгений Петросян сделал неожиданное признание в стихах
Новости
24.10.2023, 12:00
Вдова Шатунова видела вещий сон перед концертом памяти певца: что сказал ей Юра
Новости
24.10.2023, 03:00
«Бабка»: Слава оконфузилась на сцене и попала на видео
Новости
23.10.2023, 14:00
Без Леонтьева и Орбакайте: раскрыты имена артистов, которые выступят на новогодней «Песне года»
Новости
10.09.2023, 22:00
Певец Shaman рассказал о состоянии упавшей в обморок поклонницы
Новости
01.09.2023, 13:33
Что ждет Пугачеву после возращения в Россию ради концерта
Новости
17.08.2023, 07:00
После скандала с Хайдаровым Любовь Успенская приняла важное решение: певица официально покидает Россию