Клиника

Вокалисту группы «Аффинаж» повредили горло во время гастроскопии в Петербурге
02.10.2024
Медики ввели ей препарат: пациентка чуть не умерла в клинике, придя лечить бронхит
30.09.2024
В Петербурге 20-летний пациент частной клиники умер во время удаления миндалин
29.08.2024
Адвокат прокомментировал возобновление работы клиники Тимура Хайдарова
08.07.2024
Закрытая на 90 дней за грубые нарушения клиника Тимура Хайдарова неожиданно вновь открылась
08.07.2024
Юристы не пускают внутрь: Росздравнадзор штурмует клинику Тимура Хайдарова
22.05.2024
«Нервную систему подорвало»: Слава высказалась о задержании хирургов в клинике Хайдарова
15.05.2024
Клинику звездного хирурга Хайдарова в Москве опечатали, а двух врачей задержали
15.05.2024
Первая
1
Последняя