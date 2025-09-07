Ещё
«Оправдание моего существования»:
Стас Пьеха рассказал о создании собственной реабилитационной клинике
07.09.2025
«Не могу об этом молчать»:
жена Хайдарова Сильваши обратилась с жалобой на свою же клинику
28.06.2025
«Впереди еще очень долгое лечение»: страдающего от депрессии Дмитрия Позова выписали из психбольницы
29.05.2025
«Это крайне опасно»: депутат Госдумы Свинцов рассказал, как бороться с клиниками без лицензии в России
22.05.2025
Экс-сотрудница обвинила клинику Ярославля в работе без лицензии и антисанитарии
22.05.2025
Требуют взыскать почти полмиллиона: на Тимура Хайдарова подали в суд
23.04.2025
В Уфе женщина умерла после подтяжки живота в частной пластической клинике
07.03.2025
Кричала, но вместо помощи получила снотворное: раскрыты подробности смерти пациентки после липосакции в Петербурге
13.02.2025
В клинике, где лечится от алкоголизма рэпер Гуф, умер пациент
30.01.2025
В Казани годовалый мальчик умер на приеме остеопата в частной клинике
21.01.2025
Умерла на следующий день: следователи заинтересовались гибелью пациентки в клинике пластической хирургии
02.11.2024
Рэпер Гуф совершил попытку побега из рехаба из-за сильной ломки
31.10.2024
Вокалисту группы «Аффинаж» повредили горло во время гастроскопии в Петербурге
02.10.2024
Медики ввели ей препарат: пациентка чуть не умерла в клинике, придя лечить бронхит
30.09.2024
В Петербурге 20-летний пациент частной клиники умер во время удаления миндалин
29.08.2024
Адвокат прокомментировал возобновление работы клиники Тимура Хайдарова
08.07.2024
Закрытая на 90 дней за грубые нарушения клиника Тимура Хайдарова неожиданно вновь открылась
08.07.2024
Юристы не пускают внутрь: Росздравнадзор штурмует клинику Тимура Хайдарова
22.05.2024
«Нервную систему подорвало»: Слава высказалась о задержании хирургов в клинике Хайдарова
15.05.2024
Клинику звездного хирурга Хайдарова в Москве опечатали, а двух врачей задержали
15.05.2024
