Клава Кока
«Это другое поколение»:
Шаляпин встал на защиту Чеботиной и Коки в скандале с Соседовым
30.10.2025
«Не место на сцене. Сплошная серость и пошлость»:
Сергей Соседов назвал звезд, которым запретил бы петь
27.10.2025
Дима Масленников устроил перформанс на концерте Клавы Коки, подогрев слухи о романе
06.10.2025
«Она ничем не запомнится! Скучная, без вокала и нормальных хитов»: Юрий Лоза публично высмеял Клаву Коку
06.10.2025
«Бывают в жизни минуты, когда дороги расходятся»: Клава Кока разругалась с Егором Кридом после многолетней дружбы
06.10.2025
Клаву Коку заподозрили в романе с 30-летним блогером Димой Масленниковым
23.09.2025
«Предстану в образе супергероя»: Юрий Лоза решил составить конкуренцию Клаве Коке
11.08.2025
Вовсе не 29 лет: раскрыт реальный возраст певицы Клавы Коки
23.07.2025
Стулья, на которых сидела Клава Кока, выставили на продажу за огромную сумму
21.07.2025
«Она ничего не сделала, чтобы ее так восхваляли»: Сергей Соседов назвал Клаву Коку недостойной «Интервидения»
21.07.2025
Певица Клава Кока попала в больницу и потеряла голос
17.07.2025
«Я забываю жить»: Клава Кока пожаловалась на проблемы из-за напряженного рабочего графика
23.06.2025
«Угрожали расправой»: Клава Кока боялась за жизнь бывшего парня Александра Поверина
21.06.2025
«Разбила лоб об стекло»: Клава Кока получила травму на концерте
07.06.2025
«Я должна была ехать на "Евровидение"»: Клава Кока сообщила, что написала песню для международного конкурса
18.05.2025
«Не справится»: Юрий Лоза не разрешил Клаве Коке исполнять песню «Плот»
16.05.2025
«Что сделала она? Ручками махала?»: Юрий Лоза унизил Клаву Коку и заявил, что она не умеет петь
14.05.2025
Клава Кока возмутилась отношением богатых мужчин к обслуживающему персоналу
21.03.2025
«Не забудь рассказать всем, какая я стерва»: Клава Кока прервала молчание после интервью экс-бойфренда
07.03.2025
Бывший Клавы Коки Поверин раскрыл, что привело к разрыву отношений
06.03.2025
