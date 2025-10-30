Клава Кока

«Угрожали расправой»: Клава Кока боялась за жизнь бывшего парня Александра Поверина
21.06.2025
«Разбила лоб об стекло»: Клава Кока получила травму на концерте
07.06.2025
«Я должна была ехать на "Евровидение"»: Клава Кока сообщила, что написала песню для международного конкурса
18.05.2025
«Не справится»: Юрий Лоза не разрешил Клаве Коке исполнять песню «Плот»
16.05.2025
«Что сделала она? Ручками махала?»: Юрий Лоза унизил Клаву Коку и заявил, что она не умеет петь
14.05.2025
Клава Кока возмутилась отношением богатых мужчин к обслуживающему персоналу
21.03.2025
«Не забудь рассказать всем, какая я стерва»: Клава Кока прервала молчание после интервью экс-бойфренда
07.03.2025
Бывший Клавы Коки Поверин раскрыл, что привело к разрыву отношений
06.03.2025
