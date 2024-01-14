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Кино
Новости
14.01.2024, 22:00
Концовка могла быть более откровенной: у этого фильма Гайдая есть два финала
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01.01.2024, 00:00
Российский актер назвал два советских фильма, которые он готов пересматривать вечно
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23.12.2023, 17:00
Этот нелепый киноляп в картине Эльдара Рязанова зрители игнорировали годами: все дело в очках
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26.11.2023, 02:00
Зрители заметили забавный киноляп с пледом в фильме Владимира Меньшова
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25.11.2023, 17:00
Бросил все и ушел со сцены: какого популярного фильма стыдился Владимир Меньшов
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25.11.2023, 04:00
Почему сестра Варлей сыграла всего три роли и ушла из кино: как сложилась судьба красавицы
Новости
18.11.2023, 13:00
Актер Джонни Депп чудом спасся от смерти: вот что произошло
Новости
14.11.2023, 13:30
Александр Домогаров впервые появился на публике после увольнения из театра
Новости
09.11.2023, 13:00
Актер Александр Олешко чуть не умер на съемочной площадке
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01.11.2023, 17:30
Стало известно, как живет звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска
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28.10.2023, 21:00
Ольга Науменко разочаровалась, увидев на съемках «Иронии судьбы» этого актера