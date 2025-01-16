Ещё
Карди Би
«Обчистили меня до нитки»:
Карди Би обвинила мужа и свекровь в ограблении
16.01.2025
Карди Би прокомментировала слухи о своем воссоединении с рэпером Offset
17.12.2024
«Мне так грустно»: Карди Би экстренно госпитализирована
24.10.2024
«Скажи правду!»: бывший муж Карди Би обвинил ее в измене во время беременности
26.09.2024
Известен пол ребенка: певица Карди Би стала мамой в третий раз
13.09.2024
Хорошо провели время вместе: беременная певица Карди Би воссоединилась с бывшим мужем ради сына
01.09.2024
«Хочет заняться сексом»: Карди Би сообщила, что ее домогается призрак
27.09.2023
Самые скандальные декольте Холли Берри, Ирины Шейк и других: фото
07.12.2021
Карди Би пришла на церемонию AMA в золотой маске, а Колсон Бэйкер — без Меган Фокс
22.11.2021
Met Gala: Хайек в попугаях, Перри в люстре и другие звезды в нелепых и шокирующих нарядах
09.09.2021
Карди Би преподнесла трехлетней дочери бриллиантовое колье за 150 тысяч долларов
13.07.2021
6 неожиданных способов рассказать о беременности, которыми воспользовались звезды
02.07.2021
Карди Би готовится стать мамой во второй раз
28.06.2021
Надежда Сысоева, Ирина Шейк и другие звезды в бра-«ракушках»
01.06.2021
От поло из масс-маркета до люксовых сумок: что носят знаменитые наследники
22.04.2021
Сумки за полмиллиона и наряды Fendi: сколько спускают звезды на одежду дочек
09.04.2021
Карди Би рассказала, почему решилась на комплексную пластику груди и ягодиц
25.02.2021
