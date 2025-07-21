Ирина Тонева

Перепутали с подростком: звезда «Фабрики» Ирина Тонева призналась, что ей вкололи «инъекцию молодости»
15.08.2023
«У них все равно что-то было»: раскрыта правда о романе Тоневой и Артемьева в «Фабрике звезд»
11.04.2023
Самбурская в ярко-синем платье, Хакамада в косухе и другие звезды на премьере фильма
20.08.2021
Водонаева в кожаном платье, Ильяшенко в «невидимом» топе и другие звезды на финале Miss MAXIM 2020
13.08.2020
Группа «Фабрика», Юлия Барановская, Татьяна Волосожар и другие знаменитости на весеннем показе ZASPORT
13.04.2018
Как изменились Александра Савельева и другие участницы группы «Фабрика» за 15 лет
25.12.2017
Сама нежность! Группа «Фабрика» отметила свой юбилей в фотостудии
07.12.2017
39-летняя солистка «Фабрики» Ирина Тонева вышла замуж
09.05.2017
