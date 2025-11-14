Ирина Салтыкова

Новый скандал: Виктор Салтыков обвинил бывшую жену Ирину в распаде группы «Электроклуб»
13.01.2025
58-летняя экс-солистка «Миража» Ирина Салтыкова раскрыла свой секрет молодости
06.12.2024
«88 лет!»: Ирина Салтыкова показала трогательный снимок мамы в особенный день
14.10.2024
«Аранжировку откуда-то украли»: Ирина Салтыкова обвинила Ольгу Бузову в плагиате
29.09.2024
«Извините, это позорище»: Волочкова оскорбила Салтыкову после критики Бузовой
27.09.2024
«Не трогайте Олю»: Егор Крид встал на защиту Бузовой после ее конфликта с Салтыковой
25.09.2024
«Обидно разочаровываться в людях»: Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову «выскочкой» и получила ответ
24.09.2024
«Ничего хорошего не выйдет»: Ирина Салтыкова осудила женщин, мечтающих о богатом мужчине
08.09.2024
