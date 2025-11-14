Ещё
Ирина Салтыкова
Счастливые себя так не ведут:
почему Ирина Салтыкова до сих пор не может простить бывшего мужа Виктора
14.11.2025
Алкоголь, драки с женой и отношение к Пугачевой:
как живет Виктор Салтыков
14.11.2025
Певица Ирина Салтыкова поделилась радостной новостью о пополнении в семье
30.10.2025
Дочке Ирины Салтыковой заблокировали счета в России
31.08.2025
«Выглядит на свой возраст»: как ухаживает за лицом 59-летняя Ирина Салтыкова
08.07.2025
«Родила не от того мужчины»: почему Ирина Салтыкова до сих пор зла на бывшего мужа
10.06.2025
«Перегнул палку в какой-то момент»: Виктор Салтыков признался, что виноват перед дочерью
08.06.2025
«Возможно, она меня заблокировала»: Виктор Салтыков больше 10 лет не общается с дочерью Алисой
27.05.2025
Измены мужа, аборты и рак: что пережила Ирина Салтыкова в браке с солистом группы «Форум»
18.05.2025
«Еле просыпаюсь»: Ирина Салтыкова рассказала о проблемах со здоровьем
25.04.2025
Певица Ирина Салтыкова ответила журналистам в Кремле фразой «идите в баню»
14.03.2025
Лолиту Милявскую убрали из популярного телешоу: известно, кто заменил певицу
22.01.2025
Новый скандал: Виктор Салтыков обвинил бывшую жену Ирину в распаде группы «Электроклуб»
13.01.2025
58-летняя экс-солистка «Миража» Ирина Салтыкова раскрыла свой секрет молодости
06.12.2024
«88 лет!»: Ирина Салтыкова показала трогательный снимок мамы в особенный день
14.10.2024
«Аранжировку откуда-то украли»: Ирина Салтыкова обвинила Ольгу Бузову в плагиате
29.09.2024
«Извините, это позорище»: Волочкова оскорбила Салтыкову после критики Бузовой
27.09.2024
«Не трогайте Олю»: Егор Крид встал на защиту Бузовой после ее конфликта с Салтыковой
25.09.2024
«Обидно разочаровываться в людях»: Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову «выскочкой» и получила ответ
24.09.2024
«Ничего хорошего не выйдет»: Ирина Салтыкова осудила женщин, мечтающих о богатом мужчине
08.09.2024
