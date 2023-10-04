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Женщина впала в кому после резкого торможения автобуса
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Не смог ничего объяснить: спасатели вызволили из дымохода обнаженного пленника
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Вооруженные подростки открыли стрельбу в супермаркете из-за бутылки шампанского
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Водитель-курсант сбил школьницу на пешеходном переходе на глазах у инструктора
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Детские крики и разбитые стекла: пассажиры разгромили автобус из-за замечания водителя
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Сотни гипсовых слепков вагин рассыпались по дороге после аварии с грузовиком
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