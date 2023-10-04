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Инцидент
Новости
04.10.2023, 13:00
Женщина впала в кому после резкого торможения автобуса
Новости
03.10.2023, 17:00
Не смог ничего объяснить: спасатели вызволили из дымохода обнаженного пленника
Новости
02.10.2023, 15:00
Вооруженные подростки открыли стрельбу в супермаркете из-за бутылки шампанского
Новости
30.09.2023, 23:00
Водитель-курсант сбил школьницу на пешеходном переходе на глазах у инструктора
Новости
28.09.2023, 14:00
Детские крики и разбитые стекла: пассажиры разгромили автобус из-за замечания водителя
Новости
22.09.2023, 14:00
Сотни гипсовых слепков вагин рассыпались по дороге после аварии с грузовиком
Новости
18.09.2023, 05:00
Скорость до 80 километров в час: восемь человек пострадали из-за аварии на аттракционе
Новости
12.09.2023, 19:00
Перепутала с витаминами: женщина случайно проглотила наушник и запила его водой
Новости
04.09.2023, 14:00
Решил взять оплату натурой: таксист не выпускал пассажирку из машины два часа
Новости
22.08.2023, 07:00
Пенсионерку атаковали нижним бельем на концерте популярного комика