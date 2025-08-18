Ещё
Иммунитет
«Может привести к инфекции»:
у Филиппа Киркорова заподозрили серьезные проблемы из-за незаживающей раны
«Это болезнь богатых»:
менингококк убивает сильный организм за считанные часы
Не связано с возрастом: ученые выяснили, от чего зависит сила иммунной системы
Специалист по уборке квартир после трупов рассказал об опасности запаха мертвого тела
Врач призвала пить «мощные» напитки в холодное время года
Исследования показали, что первый вагинальный секс меняет женский иммунитет
Названы неочевидные симптомы «омикрона», которые обычно списывают на переутомление
Иммунитет против всех типов коронавируса реален: ученые сказали, когда он выработается
Врачи назвали 4 продукта, которые укрепляют иммунитет в период пандемии
Можно ли уберечь себя от ОРВИ и что делать при первых симптомах — лайфхаки врача
При каком уровне антител переболевшим COVID-19 стоит отложить вакцинацию
Как диагностировать у себя гормональный дисбаланс и что с этим делать — отвечает врач
Поможет хороший сон и не только: простые способы избежать осенних простуд
Как усилить иммунитет для защиты от вирусов в «кишащий» инфекциями осенний сезон
Известный антипрививочник скончался от коронавируса
COVID-19: почему нет антител после вакцинации и ждать ли четвертую волну в Москве
5 острых вопросов, которые остались у вас после вакцинации: мнение эксперта
Доктор Мясников рассказал, как защититься от ковида людям с плохим иммунитетом
Доказано: вакцина не вредит беременным, их плоду и репродуктивной системе в целом
Россиянам объяснили важность иммунизации детей и опасность «ветряночных вечеринок»
