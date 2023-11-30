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Похоронили
Игорь Николаев
Новости
30.11.2023, 11:00
«Думала, это ваша мама»: молодая жена Игоря Николаева внезапно постарела из-за проблем со здоровьем
Новости
14.11.2023, 23:00
«Слез оказалось больше»: похоронившая мужа Натали расплакалась из-за Игоря Николаева
Новости
12.11.2023, 20:30
Супруга Игоря Николаева, на которой он женат 13 лет, перестала носить обручальное кольцо
Новости
03.11.2023, 16:30
Жена бросила больного Игоря Николаева: объявила об отъезде
Новости
01.11.2023, 19:00
Исхудал и побледнел: жена придерживала за локоть вернувшегося на сцену Игоря Николаева
Новости
31.10.2023, 00:00
Сильно исхудал: как теперь выглядит перенесший операцию на сердце Игорь Николаев
Новости
28.10.2023, 19:00
Честно высказала все, что думает: Наташа Королева публично «опустила» Игоря Николаева
Новости
27.10.2023, 00:00
Одежда висит, живота нет: Игорь Николаев поразил публику видом после операции
Новости
26.10.2023, 18:30
«Мне непросто дался этот развод»: Наташа Королева с трудом ушла от мужа
Новости
24.10.2023, 13:30
Игорь Николаев впервые после операции вышел в люди: свежее фото композитора
Новости
23.10.2023, 09:00
Слил всю грязь: Игорь Николаев жестоко обошелся с Наташей Королевой
Новости
09.10.2023, 11:00
«Болезненный совершенно»: подруга Николаева раскрыла, что с ним происходит после инфаркта
Новости
19.09.2023, 12:00
Врачи рассказали о результатах новой операции на сердце Игоря Николаева
Новости
15.09.2023, 19:00
У госпитализированного Игоря Николаева начались проблемы с печенью
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