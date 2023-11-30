Игорь Николаев

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«Думала, это ваша мама»: молодая жена Игоря Николаева внезапно постарела из-за проблем со здоровьем
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«Слез оказалось больше»: похоронившая мужа Натали расплакалась из-за Игоря Николаева
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Супруга Игоря Николаева, на которой он женат 13 лет, перестала носить обручальное кольцо
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Жена бросила больного Игоря Николаева: объявила об отъезде
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Исхудал и побледнел: жена придерживала за локоть вернувшегося на сцену Игоря Николаева
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Сильно исхудал: как теперь выглядит перенесший операцию на сердце Игорь Николаев
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Честно высказала все, что думает: Наташа Королева публично «опустила» Игоря Николаева
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Одежда висит, живота нет: Игорь Николаев поразил публику видом после операции
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«Мне непросто дался этот развод»: Наташа Королева с трудом ушла от мужа
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Игорь Николаев впервые после операции вышел в люди: свежее фото композитора
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Слил всю грязь: Игорь Николаев жестоко обошелся с Наташей Королевой
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«Болезненный совершенно»: подруга Николаева раскрыла, что с ним происходит после инфаркта
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Врачи рассказали о результатах новой операции на сердце Игоря Николаева
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У госпитализированного Игоря Николаева начались проблемы с печенью
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