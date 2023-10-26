Госпитализация

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Новости
26.10.2023, 17:00
«Сколько мучений он вытерпел»: известный шеф-повар умер после аппендицита
Новости
24.10.2023, 13:30
Игорь Николаев впервые после операции вышел в люди: свежее фото композитора
Новости
05.10.2023, 14:00
Более сотни школьниц госпитализированы после вспышки загадочной болезни
Новости
04.10.2023, 13:00
Женщина впала в кому после резкого торможения автобуса
Новости
11.09.2023, 16:00
Требуется не одна операция: сын солиста «Чай вдвоем» попал в больницу
Новости
05.09.2023, 21:00
Родственники ничего не заметили: врач определил инфаркт у телеведущей Азы Лихитченко по трем показателям
Новости
19.08.2023, 17:00
Деньги не пахнут: Андрей Малахов заставил искалеченную Ладу Дэнс сниматься в шоу
Новости
17.08.2023, 15:00
Молодой мужчина чудом остался жив после попытки покосить траву
Новости
04.08.2023, 18:00
12-летнюю девочку госпитализировали с ожогом глаза после избиения подругами
Новости
31.07.2023, 14:00
У Ирины Мирошниченко остановилось сердце