Госпитализация

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Игорь Николаев впервые после операции вышел в люди: свежее фото композитора
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Более сотни школьниц госпитализированы после вспышки загадочной болезни
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Женщина впала в кому после резкого торможения автобуса
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Требуется не одна операция: сын солиста «Чай вдвоем» попал в больницу
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Родственники ничего не заметили: врач определил инфаркт у телеведущей Азы Лихитченко по трем показателям
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