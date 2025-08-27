Ещё
Наш шоубиз
Люди такие
Эксклюзивы
Сплетничаем
Войти
Город
Участки и квартиры:
чем еще владеет задержанный мэр Владимира Дмитрий Наумов
27.08.2025
«Устроил скандал Илюше»:
актер Юрий Стоянов вспомнил, как по его вине чуть не закрылась программа «Городок»
10.07.2025
«Э, выходи»: в Свердловской области жители неделю ищут мэра города, который не хочет работать
26.02.2025
«Для лилипутов»: скамейка на остановке возмутила жителей российского города
12.08.2024
В российском городе мэр заставил чиновников косить траву и полоть газон
24.06.2024
В Новосибирске супруга местного депутата назвала город «Мухосранском»
29.05.2024
Пострадали взрослые и дети: в российском городе прорвало трубу с кипятком на улице
16.01.2024
Каждая шестая крыса в Нью-Йорке заражена COVID-19
13.03.2023
Мужчина открыл в Москве бизнес по продаже снежков
14.02.2023
Москвичи научились зарабатывать на сугробах
19.12.2022
Тульские власти преподнесли горожанам 300-метровый член
13.12.2022
Мэр Бразилии убит на рабочем месте
25.11.2022
Мэрия наконец пересядет на отечественные авто
15.11.2022
Названы знаки зодиака, которые обожают сексуальные эксперименты
10.11.2022
В Красногорске школьник чуть не погиб из-за полученной двойки
26.10.2022
Как выжить в городе в жару, если нет возможности поехать на море
25.06.2021
Лето — время креатива: как жаркая погода стала мемом
23.06.2021
Американский город раздаст деньги удаленщикам для переезда
04.02.2021
Итальянский город раздаст приезжим деньги на покупку и ремонт жилья
19.01.2021
Тест: мы определим, какой город похож на вас как две капли воды
11.03.2019
Первая
1
Последняя