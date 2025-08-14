Ещё
Гоар Аветисян
Психолог высказалась о скандале с Гоар Аветисян, которая посадила 5-летнего сына на диету
14.08.2025
Имущество Гоар Аветисян арестовали из-за уже оплаченного долга в 55 млн рублей
03.08.2025
Исхудавшая Гоар Аветисян ответила на обвинения в приеме «Оземпика»
13.07.2025
У блогерши Гоар Аветисян появился внушительный долг перед налоговой: счета могут заблокировать
18.04.2025
«Срезано много кожи»: почему Гоар Аветисян осталась с огромными рубцами после пластики тела
07.02.2025
«Хейтеры всегда найдутся»: хирург Хайдаров отрицает обвинения в некачественной пластике Гоар Аветисян
06.02.2025
Блогер Гоар Аветисян задолжала 1,9 млн рублей налогов
30.01.2025
«Вся жизнь перед глазами промелькнула»: Гоар Аветисян рассказала о произошедшим в семье несчастье
20.11.2024
Гоар Аветисян поделилась школьным фото и рассказала о травле из-за внешности
23.09.2024
Гоар Аветисян подарила квартиру бездомной бабушке
09.07.2024
Блогера Гоар Аветисян обвинили в том, что она не заплатила за фотосессию
28.05.2024
Mash: блогершу Гоар Аветисян попросили проверить на экстремизм
10.04.2024
Бывший муж Гоар Аветисян потребовал через суд признать его отцом их общего сына
11.12.2023
«Вот они, мои растяжки»: как изменилось тело Гоар Аветисян после пластики у Хайдарова
12.10.2023
Бородина в полупрозрачном костюме облапала формы Гоар и подруг
10.12.2022
Гоар Аветисян выставила видео с неудачно замазанными сосками
23.10.2022
Гоар Аветисян рассказала об отношениях с мужем-альфонсом после расставания
14.02.2022
Официально: Гоар Аветисян подтвердила расставание с мужем
16.01.2022
Гоар Аветисян госпитализировали с осложнениями после операции
03.12.2021
Гоар Аветисян пожаловалась на неприятные последствия пластической операции
01.12.2021
