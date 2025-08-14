Гоар Аветисян

Бывший муж Гоар Аветисян потребовал через суд признать его отцом их общего сына
11.12.2023
«Вот они, мои растяжки»: как изменилось тело Гоар Аветисян после пластики у Хайдарова
12.10.2023
Бородина в полупрозрачном костюме облапала формы Гоар и подруг
10.12.2022
Гоар Аветисян выставила видео с неудачно замазанными сосками
23.10.2022
Гоар Аветисян рассказала об отношениях с мужем-альфонсом после расставания
14.02.2022
Официально: Гоар Аветисян подтвердила расставание с мужем
16.01.2022
Гоар Аветисян госпитализировали с осложнениями после операции
03.12.2021
Гоар Аветисян пожаловалась на неприятные последствия пластической операции
01.12.2021
