Геннадий Хазанов

«Уже бы кто-то подкопал»: Сергей Соседов объяснил, почему Геннадий Хазанов не уезжал из России
«Я на процедурах»: Геннадий Хазанов рассказал о самочувствии после схватки с журналистом
Устроившего потасовку с журналистами Хазанова могут арестовать на 15 суток
«Иди, я с тобой поговорю!»: Геннадий Хазанов набросился с кулаками на журналиста после вопроса о продаже недвижимости
«Не считаю нужным»: Геннадий Хазанов неожиданно ответил на новость о продаже квартир в России
«Никуда не собирается уезжать, но недвижимость продал?»: Стас Садальский уличил Геннадия Хазанова в обмане
«Ерунду пишут все время»: представитель Геннадия Хазанова о проданной им недвижимости на 1 млрд рублей
79-летний Геннадий Хазанов продал 5 объектов недвижимости в России почти на млрд
