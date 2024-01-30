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Во время съемок сексуальной сцены в «Оппенгеймере» у оператора сломалась камера
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Концовка могла быть более откровенной: у этого фильма Гайдая есть два финала
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Российский актер назвал два советских фильма, которые он готов пересматривать вечно
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Этот нелепый киноляп в картине Эльдара Рязанова зрители игнорировали годами: все дело в очках
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Перед Яковлевым стояли на коленях, лишь бы он снялся в этой картине: в итоге фильм провалился
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Рецепт оливье из «Служебного романа»: удивите гостей, добавив в салат необычный ингредиент
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Этот советский фильм стал одним из самых провальных: в съемках участвовала Элизабет Тейлор
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«Это должен быть более мрачный фильм»: Джулия Робертс раскрыла изначальный финал «Красотки»
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Как Рэйчел Зеглер получила награду за «стальные глазные яблоки»: на съемках ей запретили одну вещь
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Зрители заметили забавный киноляп с пледом в фильме Владимира Меньшова
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Бросил все и ушел со сцены: какого популярного фильма стыдился Владимир Меньшов
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Почему сестра Варлей сыграла всего три роли и ушла из кино: как сложилась судьба красавицы
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22-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского сыграет первую большую роль в кино
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Лучше, чем Безруков: кто мог сыграть Сашу Белого в сериале «Бригада»
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