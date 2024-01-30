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Новости
30.01.2024, 05:00
Во время съемок сексуальной сцены в «Оппенгеймере» у оператора сломалась камера
Новости
14.01.2024, 22:00
Концовка могла быть более откровенной: у этого фильма Гайдая есть два финала
Новости
01.01.2024, 00:00
Российский актер назвал два советских фильма, которые он готов пересматривать вечно
Новости
23.12.2023, 17:00
Этот нелепый киноляп в картине Эльдара Рязанова зрители игнорировали годами: все дело в очках
Новости
18.12.2023, 07:00
Перед Яковлевым стояли на коленях, лишь бы он снялся в этой картине: в итоге фильм провалился
Новости
10.12.2023, 10:00
Рецепт оливье из «Служебного романа»: удивите гостей, добавив в салат необычный ингредиент
Новости
03.12.2023, 18:00
Этот советский фильм стал одним из самых провальных: в съемках участвовала Элизабет Тейлор
Новости
03.12.2023, 14:00
«Это должен быть более мрачный фильм»: Джулия Робертс раскрыла изначальный финал «Красотки»
Новости
27.11.2023, 02:00
Как Рэйчел Зеглер получила награду за «стальные глазные яблоки»: на съемках ей запретили одну вещь
Новости
26.11.2023, 02:00
Зрители заметили забавный киноляп с пледом в фильме Владимира Меньшова
Новости
25.11.2023, 17:00
Бросил все и ушел со сцены: какого популярного фильма стыдился Владимир Меньшов
Новости
25.11.2023, 04:00
Почему сестра Варлей сыграла всего три роли и ушла из кино: как сложилась судьба красавицы
Новости
22.11.2023, 23:00
22-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского сыграет первую большую роль в кино
Новости
17.11.2023, 16:00
Лучше, чем Безруков: кто мог сыграть Сашу Белого в сериале «Бригада»
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