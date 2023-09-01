Филипп Киркоров

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Сначала осудила Киркорова, а потом сама легла под нож хирурга: Наталья Штурм сделала липосакцию
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strasti.ru, 2023 г. 18+

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