Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс осудила Запашного из-за публичного признания в изменах
03.11.2025
С Эвелины Бледанс хотят взыскать долги по коммунальным платежам:
что ответила актриса
15.10.2025
«Держали на крючке три часа»: Эвелина Бледанс стала жертвой мошенников
23.09.2025
«Вдохновляла, помогала лучше сидеть»: фото Эвелины Бледанс повесили напротив тюрьмы
23.09.2025
«Где зарыта моя пуповина»: Эвелина Бледанс присматривает жилье на малой родине в Крыму
20.08.2025
«В очень тяжелом состоянии»: Эвелина Бледанс рассказала о происшествии во время поездки в Крым
15.08.2025
«Половина вымыслы. Страна ахнет»: Бледанс раскрыла правду о Дибровых
13.08.2025
«Несправедливо и больно»: Эвелина Бледанс рассказала о дружбе Полины Дибровой с женой ее любовника
06.08.2025
«Как в любом прайде, там бывают разборки»: Эвелина Бледанс о нападении льва на Олега Зубкова
24.06.2025
«Браво тому, кто придумал»: Эвелина Бледанс поддержала создание в России курсов молодого отца
23.06.2025
«Я кричала от боли»: Эвелина Бледанс раскрыла тайну появления многочисленных кровоподтеков на спине
17.06.2025
Актриса Эвелина Бледанс улетела с сыном в Турцию в «отель для особенных людей»
16.06.2025
Сын Эвелины Бледанс оказался в эпицентре ирано-израильского конфликта
15.06.2025
Эвелина Бледанс надела большие красные крылья в Кремле
09.06.2025
«Рыдала, тряслась в конвульсиях»: Эвелина Бледанс рассказала о пережитом кошмаре на шоу «Маска»
30.04.2025
Эвелина Бледанс высказалась о психиатре, сравнившей детей-аутистов с собаками
01.04.2025
Эвелина Бледанс рассказала, что каждый день занимается спортом ради фигуры
21.03.2025
Эвелина Бледанс призналась, что в 55 лет у нее нет отбоя от поклонников
21.03.2025
В Москве прошел IX сезон сказочной недели Magic Fashion Week
19.03.2025
Бледанс считает, что у Аллы Пугачевой сдают нервы из-за тоски по замку в Грязи
16.03.2025
