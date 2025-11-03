Эвелина Бледанс

Сын Эвелины Бледанс оказался в эпицентре ирано-израильского конфликта
15.06.2025
Эвелина Бледанс надела большие красные крылья в Кремле
09.06.2025
«Рыдала, тряслась в конвульсиях»: Эвелина Бледанс рассказала о пережитом кошмаре на шоу «Маска»
30.04.2025
Эвелина Бледанс высказалась о психиатре, сравнившей детей-аутистов с собаками
01.04.2025
Эвелина Бледанс рассказала, что каждый день занимается спортом ради фигуры
21.03.2025
Эвелина Бледанс призналась, что в 55 лет у нее нет отбоя от поклонников
21.03.2025
В Москве прошел IX сезон сказочной недели Magic Fashion Week
19.03.2025
Бледанс считает, что у Аллы Пугачевой сдают нервы из-за тоски по замку в Грязи
16.03.2025
Первая
1
Последняя