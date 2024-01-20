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Эксперты
Новости
20.01.2024, 11:00
Чревато разрывом сосудов: в каком случае чиханье может навредить организму
Новости
16.01.2024, 10:00
Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфон до 100%
Новости
16.12.2023, 07:00
Как сэкономить на услугах такси: советы эксперта
Новости
08.12.2023, 02:00
Россиянам рассказали, как выбрать красную икру для новогоднего стола
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05.12.2023, 21:00
Когда в 2024 году выгоднее всего брать отпуск: отвечает юрист
Новости
03.12.2023, 08:00
Как хакеры крадут данные со смартфона через зарядку в автомобиле
Новости
24.11.2023, 23:00
Как сделать так, чтобы желания исполнялись: всего 3 правила
Новости
11.11.2023, 23:00
Как йога помогает бороться с эпилепсией: ответ ученых
Новости
08.11.2023, 17:00
Почему спать с телефоном под подушкой может быть опасно для жизни
Новости
23.10.2023, 05:00
Назван возраст, в котором нужно выходить на пенсию
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21.10.2023, 23:00
Ученые обнаружили взаимосвязь финансовой обеспеченности и взросления человека
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21.10.2023, 16:00
Нумерологи раскрыли даты, в которые рождаются неудачники