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14.09.2023, 14:00
Ученые раскрыли, кому стоит отказаться от завтрака из-за риска диабета и инфаркта
Новости
13.09.2023, 13:00
Москвичам доставят блюда из ресторана на частном самолете за десятки миллионов рублей
Новости
13.09.2023, 12:00
Россиянам посоветовали избегать готовых блюд из сервисов доставки
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13.09.2023, 03:00
Королевский рецепт: именно после этого блюда принц Гарри взял в жены Меган Маркл
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08.09.2023, 20:00
Приведут к подагре: срочно исключите эти орехи из рациона
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05.09.2023, 18:00
Пора сократить яблоки в своем рационе: врач объяснила, чем опасен этот фрукт
Новости
30.08.2023, 18:00
Больше никакого «Доширака»: в России ожидается дефицит лапши
Новости
29.08.2023, 05:00
Угроза отравления: если вы заметили эти пять признаков, то лучше сразу выйти из ресторана
Новости
27.08.2023, 20:00
Никто и не знал: раскрыт секрет идеальных макарон
Новости
27.08.2023, 14:00
Найдется дома у каждого: что нужно съесть перед полетом на самолете