Джулия Робертс
Джулия Робертс удивила поклонников, кардинально сменив имидж
Джулия Робертс поделилась редким фото с мужем в годовщину свадьбы
Звезда «Красотки» Джулия Робертс вышла в свет в украшениях от Chopard
Джулия Робертс впервые высказалась по поводу смерти Мэттью Перри
Голливудские суперзвезды Джулия Робертс и Джордж Клуни впервые раскрыли тайну своих взаимоотношений
От Водяновой до Бекхэм: самые стильные и знаменитые многодетные мамы
26 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Покупка мужа за $100 тысяч и другие необычные факты о Джулии Робертс
Как они это делают? 7 звезд, которые совсем не изменились за последние 10 лет
16-летняя дочь Джулии Робертс впервые вышла на красную дорожку в Каннах
«Ешь, молись, люби»: почему тактика все бросить и уехать не поможет пережить кризис
Мила Кунис и Морган Фриман и другие неожиданные романы звезд Голливуда
Джулия Робертс купила старинный викторианский дом в Сан-Франциско
Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снимутся в фильме вместе
Кексы на завтрак и еще 14 бьюти-секретов «главной красотки» Джулии Робертс
Асмус, Шейк, Лопес и другие звездные красотки, которых в юности считали дурнушками
Племянница Джулии Робертс впервые станет мамой?
СМИ: Джулия Робертс разводится с мужем спустя 18 лет брака
Подруга самого сексуального вампира Стюарт, «красотка» Робертс и еще 5 ярких романтических героинь в кино
52-летняя Джулия Робертс показала «неприбранное» фото без прически, макияжа и фильтров
