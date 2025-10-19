Ещё
Наш шоубиз
Люди такие
Эксклюзивы
Сплетничаем
Войти
Дженнифер Лопес
«Ты должна стыдиться себя»:
бывший муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах
Снова вместе? Дженнифер Лопес впервые после развода вышла в свет с Беном Аффлеком
«Это лучшее, что когда-либо со мной случалось»: Дженнифер Лопес высказалась о разводе с Беном Аффлеком
Авиакомпания не будет возвращать деньги за отмену рейса из Сочи на концерт Лопес
Подписчики Ксении Бородиной не верят, что она сделала фото с Джей Ло бесплатно
В Казахстане продают за 3 млн рублей кузнечика, который залез на Дженнифер Лопес
Бас-гитарист Дженнифер Лопес устроил мини-концерт дома у подростка из Алматы
«Мне было щекотно!»: насекомое чуть не сорвало концерт Дженнифер Лопес
«Это все за государственный счет»: критик Михаил Шахназаров осудил Армению за концерт Дженнифер Лопес
«Не Билан»: Рудковская высказалась о выступлении Дженнифер Лопес в Астане
«Приятно»: певица Слава заявила о плагиате Дженнифер Лопес
Россияне лишились сотни тысяч рублей из-за концерта Джей Ло в Ереване
Дженнифер Лопес отказалась от концерта в Москве: известна причина
Дженнифер Лопес потеряла юбку во время концерта в Варшаве, но продолжила шоу
«Моя тоже огонь»: Иосиф Пригожин назвал лучших женщин-певиц, с которых нужно брать пример
Арестован модельер Нгуен Конг Чи, одевавший Бейонсе и Дженнифер Лопес
«Бен желает Бретту удачи»: Аффлек боится за нового возлюбленного Дженнифер Лопес
«Постоянная любовь»: Дженнифер Лопес показала главного мужчину в своей жизни
Бен Аффлек готов потерять миллионы долларов за дом, чтобы избавиться от Лопес
В Казахстане перенесли футбольный матч ради второго концерта Дженнифер Лопес
Первая
1
Последняя