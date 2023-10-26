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Сумма с шестью нулями: стало известно, какой налог платит Пугачева за королевский дом на Кипре
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Андрей Разин записал видео из Майами и показал дом Аллы Пугачевой
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Размером в 1-комнатную квартиру: Ольга Орлова похвасталась гардеробной
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Поставь это дома: какие растения защитят от тараканов
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«Пенсионерским духом так и пахнет»: Сергей Соседов показал, как живет с мамой в одной квартире
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Дом, в котором есть только золотой унитаз, выставили на продажу за триллион рублей
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