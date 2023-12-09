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Диета
Новости
09.12.2023, 14:00
Как не набрать вес после диеты: назван работающий способ похудения
Новости
05.12.2023, 16:00
Чем опасна яичная диета из TikTok: рассказали врачи
Новости
04.12.2023, 11:00
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть на 14 килограммов за лето
Новости
11.11.2023, 12:00
Так хотела похудеть, что стала оранжевой: эксперимент любительницы овощей не удался
Новости
07.11.2023, 14:30
Ирина Пегова окончательно довела себя голодовкой: постарела и осунулась
Новости
24.10.2023, 23:00
Никаких строгих диет: врач назвала две ошибки, которые не дают похудеть
Новости
27.09.2023, 15:00
Пить кофе, чтобы похудеть: действительно ли от такой диеты есть эффект
Новости
23.09.2023, 16:00
69-летний дагестанец похудел на 11 кг за 2,5 часа и раскрыл свой секрет
Новости
10.08.2023, 05:00
«Ирочка располнела»: Салтыкова поразила публику изменениями во внешности