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Новости
26.11.2023, 19:00
Ни один русский не поймет: девушка испытала культурный шок, попробовав оливье в Таиланде
Новости
12.11.2023, 18:00
Этот простой трюк поможет по уши влюбить в себя парня на первом свидании
Новости
11.11.2023, 12:00
Так хотела похудеть, что стала оранжевой: эксперимент любительницы овощей не удался
Новости
30.10.2023, 22:00
Больше не могла терпеть: студентка прокатилась на автобусе и получила ожог ягодиц
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28.10.2023, 23:00
Девушка отказала молодому человеку, узнав, какой у него смартфон
Новости
30.09.2023, 18:00
Двери открыты для грешников: вебкам-модель стала пастором собственной церкви
Новости
09.09.2023, 23:00
Шутка с брошенным в лицо невесты тортом обернулась разводом через сутки
Новости
04.09.2023, 14:00
Решил взять оплату натурой: таксист не выпускал пассажирку из машины два часа
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04.08.2023, 14:00
Бросили в фонтан и угрожали расправой: мужчины напали на девушку из-за цвета волос