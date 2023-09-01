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Родители школьников подрались с охранниками на праздничной линейке
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Опасны даже съедобные: выяснилось, как дети могли отравиться грибами в лагере
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Уехали из страны: Евгений Алдонин забрал дочь у родителей Юлии Началовой
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10-летний мальчик арестован из-за мочеиспускания за автомобилем матери
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«Поменялся Игорь»: жена Николаева рассказала о его приемной дочери
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Житель Перми издевался над женой с детьми и отобрал у них единственное жилье
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12-летнюю девочку госпитализировали с ожогом глаза после избиения подругами
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Растет копией отца: вдова Абдулова показала их 16-летнюю дочь
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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